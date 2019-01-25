Номинанту на премию «Оскар» из Мексики США три раза отказали в визе

Мехико, , 12:08 — REGNUM Мексиканский актёр Хорхе Антонио Герреро, который сыграл роль Фермина в фильме режиссёра Альфонсо Куарона «Рома», получивший десять номинаций на премию «Оскар», может не попасть на церемонию вручения наград. Дело в том, что исполнитель одной из главных ролей в картине не может получить визу на въезд в США. Об этом сообщает издание Еxcelsior.

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Как рассказал сам актёр, в последний раз, когда он пытался передать консулу письмо от продюсеров фильма о его приглашении в США в качестве гостя на церемонию «Оскар», то дипломат схватила бумагу и буквально вытолкнула паспорт Хорхе Антонио Герреро обратно.

Ранее успехом не увенчались ещё две попытки получить разрешение на въезд в страну. В частности, во время одного из визитов в консульство сотрудники дипмиссии заявили ему, что актёр собирается искать в США работу.

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Как сообщало ИА REGNUM, 91-й церемония награждения премии «Оскар» пройдёт 24 февраля 2019 года в театре Лос-Анджелеса «Долби». Трансляцию церемонии будет осуществлять телеканал ABC, она будет показана в более чем 225 странах мира.

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