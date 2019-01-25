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В Казахстане назвали преимущества нового закона «О кинематографе»

Культура

Закон поддерживает кинопроизводителей в Казахстане

Астана, 25 января 2019, 11:29 — REGNUM  Новый закон «О кинмеатографе» в Казахстане поддерживает местных кинопроизводителей, продвигает национальное кино в широком прокате, а также выводит его на мировой рынок. Об этом 25 января сообщил министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы на своей странице в Facebook.

Министр отметил, что закон обязывает сопровождать все фильмы на иностранном языке субтитрами или озвучиванием на казахском языке.

Мухамедиулы добавил, что закон также устанавливает возрастную классификацию и обязывает регистрировать все фильмы, выходящие в прокат, в государственном реестре фильмов.

Напомним, 3 января 2019 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «О кинематографе», который направлен на установление правовых основ в сфере кинематографа.

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Кинематограф
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