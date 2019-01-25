В Лондоне продали два портрета Ленина кисти Энди Уорхола

Лондон, , 10:58 — REGNUM В Лондоне 24 января проданы на торгах два портрета основателя СССР Владимира Ильича Ленина кисти американского художника Энди Уорхола. Об этом сообщает сайт аукционного дома Phillips.

Отмечается, что две работы («Красный Ленин» и «Ленин») были созданы художником незадолго до смерти — в 1987 году. По данным торгов, картина «Красный Ленин» была приобретена более чем за £81 тыс. (почти 7 млн рублей), а полотно «Ленин» — за £60 тыс. (более 5 млн рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января стало известно, что знаменитая французская киноактриса Катрин Денев выставляет на аукцион коллекцию из 300 платьев и аксессуаров, подаренных ей модельером Ивом Сен-Лораном.

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