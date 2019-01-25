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В Москве театр «Школа современной пьесы» покажет спектакль «Труба зовет»

Культура

Это будет первое представление в полностью отреставрированном здании театра на Трубной площади

Москва, 25 января 2019, 09:15 — REGNUM  25 января, в Татьянин день, состоится торжественная церемония открытия здания театра «Школа современной пьесы» после масштабного ремонта и реставрации. В этот день на обновленной площадке будет труппа представит публике гала-импровизацию «Труба зовет». А накануне, 23 января, мэр Москвы Сергей Собянин официально передал историческое строение на Трубной площади, в котором до революции размещался знаменитый ресторан «Эрмитаж», администрации театра. Так как «ведение в эксплуатацию» удачно пришлось на празднование труппой 30-летия со дня основания, то это событие было заслуженно отмечено в стенах театра встречей труппы с руководством города, строителями и инженерами. По их утверждению, театральное пространство теперь оснащено по последнему слову техники.

Напомним, что старинной здание постройки 1816 года полностью сгорело в 2013 году. Тогда же мэр пообещал коллективу театра и москвичам восстановить площадку в ближайшее время. Работы заняли 5 лет, что было вызвано сложностью воспроизведения чрезвычайно богатого интерьера и желанием руководства театра оснастить его передовыми технологиями.

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Культурная хроника
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