В Петербурге состоится первый показ военной драмы «Спасти Ленинград»

Санкт-Петербург, , 09:02 — REGNUM 25 января в Санкт-Петербурге в кинотеатре «Великан-парке» состоится премьерный показ военной драмы Алексея Козлова «Спасти Ленинград». Создание фильма приурочено к 75-летию осовбождения Ленинграда от блокады. Картина выйдет на широкий экран 31 января. В основе сюжета фильма — документально-художественный рассказ только об одном дне героического сопротивления — 16 сентября 1941 года. В этот день Лагоду должна была пересечь баржа с эвакуированными жителями города. В центре повествования молодые влюбленные.

В главных ролях — Андрей Удалов, Мария Мельникова, Гела Месхи, Анастасия Мельникова, Валерий Дегтярь, Виталий Кищенко, Вадим Андреев и другие.

Музыку к фильму написал Юрий Потеенко.