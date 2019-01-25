Пятница, 25 Января 2019 года
09:02:46 МСК

В Петербурге состоится первый показ военной драмы «Спасти Ленинград»

Культура

Картина выйдет 27 января в день празднования 75-летия освобождения Ленинграда

Санкт-Петербург, 25 января 2019, 09:02 — REGNUM  25 января в Санкт-Петербурге в кинотеатре «Великан-парке» состоится премьерный показ военной драмы Алексея Козлова «Спасти Ленинград». Создание фильма приурочено к 75-летию осовбождения Ленинграда от блокады. Картина выйдет на широкий экран 31 января. В основе сюжета фильма — документально-художественный рассказ только об одном дне героического сопротивления — 16 сентября 1941 года. В этот день Лагоду должна была пересечь баржа с эвакуированными жителями города. В центре повествования молодые влюбленные.

В главных ролях — Андрей Удалов, Мария Мельникова, Гела Месхи, Анастасия Мельникова, Валерий Дегтярь, Виталий Кищенко, Вадим Андреев и другие.

Музыку к фильму написал Юрий Потеенко.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить