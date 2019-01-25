Исторический музей в Москве 9 февраля будет работать бесплатно

Москва, , 08:25 — REGNUM В Москве 9 февраля в честь празднования 147-летия Государственного исторического музея (ГИМ) на Красной площади вход в музей будет бесплатным. Подготовлено более 30 обзорных экскурсий, сообщается на портале мэра столицы.

Кроме главного здания москвичи и гости столицы могут бесплатно посетить собор Василия Блаженного, палаты бояр Романовых на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года и выставочный комплекс на площади Революции.

Также в кассах музейного комплекса посетители смогут получить 90-процентные скидки на экскурсии. Плата составит всего 100 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в День российского студенчества 25 января вход в Исторический музей на Красной площади в Москве для девушек с именем Татьяна будет бесплатным.

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