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Защиту Великой Китайской стены доверят общественности под контролем власти

Культура

Секции стены, построенные в период правления династий Цинь (221 – 206 до н.э.), Хань (202 до н.э. – 220 н.э.) и Мин (1368 – 1644 н.э.) являются ключевыми в программе защиты

Защиту Великой Китайской стены доверят общественности под контролем власти
Jakub Hałun
Великая Китайская стена

Пекин, 25 января 2019, 06:25 — REGNUM  Всесторонних план выработки механизма долгосрочного сохранения Великой Китайской стены был выработан Государственной администрацией защиты культурного наследия Китая, передает 24 января агентство Синьхуа.

План был опубликован Министерством культуры и туризма КНР вместе с администрацией. В рамках плана, роль государства в деле защиты Великой Китайской стены должна быть усилена.

«Частные лица и соответствующие общественные организации получат поддержку в оказании некоммерческих услуг для Великой Китайской стены», — заявил глава администрации Лю Юйчжу.

По его словам, секции стены, построенные в период правления династий Цинь (221 — 206 до н.э.), Хань (202 до н.э. — 220 н.э.) и Мин (1368 — 1644 н.э.) являются ключевыми в программе защиты.

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Отметим, что Великая Китайская стена состоит из множества соединенных друг с другом участков, которые были построены в период между седьмым веком до нашей эры и эпохой правления упомянутой выше династии Мин. Стена была внесена в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в 1987 году.

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Защита культурного наследия
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