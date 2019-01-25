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Заслуженной артистке РСФСР Надежде Каратаевой исполнилось 95 лет

Культура

До 90 лет актриса продолжала выступать в театре

Москва, 25 января 2019, 04:24 — REGNUM  Заслуженной артистке РСФСР, российской актрисе Надежде Каратаевой исполнилось 95 лет, сообщает пресс-служба Московского академического театра сатиры, в котором актриса проработала более 60 лет.

В пресс-службе сообщили, что Каратаева является не только старейшей актрисой театра, но и вдовой актера Анатолия Папанова, проработавшего в театре сатиры всю свою творческую жизнь. Подчеркивается, что Каратаева после поступления в ГИТИС в 1941 году ушла добровольцем на фронт, учебное заведение она заканчивала уже после Великой Отечественной войны.

До 90 лет актриса продолжала выступать в театре. Последнюю роль она исполнила в день своего 90-летнего юбилея. Это была роль фрекен Бок в спектакле «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Несмотря на завершение своей творческой карьеры, Каратаева продолжает интересоваться жизнью театра.

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