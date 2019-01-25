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В Третьяковке продлили часы работы выставки Куинджи

Культура

Выставка будет работать до 17 февраля

Москва, 25 января 2019, 03:00 — REGNUM  Часы работы выставки картин русского художника Архипа Куинджи в Третьяковской галерее продлены, выставка работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 21:00 мск, сообщили в пресс-службе музея.

Уточняется, что 28 января выставка будет работать с 15:00 до 21:00 мск, 11 февраля — с 10:00 до 21:00 мск. 4 февраля в музее будет выходной. Выставка будет работать до 17 февраля.

Напомним, выставка «Архип Куинджи» в Третьяковке открылась 6 октября 2018 года. Гости музея знакомятся с 180 работами пейзажиста.

На выставке собраны работы Куинджи не только из Третьяковской галереи и Русского музея, но и из 19 крупнейших региональных коллекций. Есть здесь полотна, привезенные из Белоруссии и Азербайджана.

Помимо экспозиции в музее проходят посвященные творчеству Куинджи лекции. Так, 26 января посетителей приглашают на выставку «Свет как явление: П. Флоренский и А. Куинджи», а 2 февраля — «Архип Куинджи и русское мировоззрение. Разноликость и единство русской философии».

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