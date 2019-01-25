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Дуб в Абрамцеве стал деревом года в России

Культура

В конкурсе участвовали 12 исторических деревьев

Сергиев Посад, Московская область, 25 января 2019, 02:27 — REGNUM  Старый дуб, растующий в музее-заповеднике Абрамцево в Сергиево-Посадском районе Подмосковья уже около 250 лет, был признал «Российским деревом года», сообщает пресс-служба правительства Московской области на своей странице в Instagram.

Сообщается, что в конкурсе, проводившемся с 2017 года, участвовали 12 исторических деревьев. Победителя определило открытое голосование на сайте rosdrevo.ru.

Отметим, что дубу из Абрамцево уже 248 лет, под его ветвями гуляли великие русские художники, писатели, другие деятели искусства — Гоголь, Тургенев, Репин, Серов, Врубель, Левитан. Он является одним из достопримечательностей парка.

Напомним, великие русские деятели искусств — художники, писатели и артисты — часто посещали усадьбу в Абрамцево, когда она принадлежала меценату Савве Мамонтову. В советское время вокруг усадьбы появился дачный поселок, в котором проживали советские художники.

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