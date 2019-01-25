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Николас Кейдж исполнит главную роль в экранизации Лавкрафта

Культура

Съемки фильма начнутся в феврале

Лос-Анджелес, США, 25 января 2019, 01:19 — REGNUM  Голливудский актер Николас Кейдж сыграет главную роль в фильме ужасов по рассказу Говарда Филлипса Лавкрафта «Цвет из иных миров», сообщает Variety.

Режиссером фильма выступит Ричард Стэнли, известный по картинам «Железо» с Игги Попом и экранизацией произведения Герберта Уэллса «Остров доктора Моро». Также в фильме роли исполнят такие актеры, как Джоэли Ричардсон, Томми Чонг и Джулиан Хиллиард.

Съемки фильма начнутся в феврале. Производством фильма будет заниматься киностудия SpectreVision Элайджи Вуда. В прошлом году она выпустила фильм ужасов «Мэнди», где главную роль также исполнил Николас Кейдж.

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Кинематограф
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