Николас Кейдж исполнит главную роль в экранизации Лавкрафта

Лос-Анджелес, США, , 01:19 — REGNUM Голливудский актер Николас Кейдж сыграет главную роль в фильме ужасов по рассказу Говарда Филлипса Лавкрафта «Цвет из иных миров», сообщает Variety.

Режиссером фильма выступит Ричард Стэнли, известный по картинам «Железо» с Игги Попом и экранизацией произведения Герберта Уэллса «Остров доктора Моро». Также в фильме роли исполнят такие актеры, как Джоэли Ричардсон, Томми Чонг и Джулиан Хиллиард.

Съемки фильма начнутся в феврале. Производством фильма будет заниматься киностудия SpectreVision Элайджи Вуда. В прошлом году она выпустила фильм ужасов «Мэнди», где главную роль также исполнил Николас Кейдж.