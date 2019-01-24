В зале «Зарядье» в Москве состоится концерт Jazzport. Christmas Time...

Москва, , 18:09 — REGNUM 24 января в Большом зале концертного комплекса «Зарядье» состоится грандиозный рождественский концерт московского проекта JAZZPORT by JPmother. В сопровождении коллектива в сопровождении JAZZPORT BAND & MAIN STRINGS выступят ведущие исполнители джаза, такие

Мариам и Армен Мерабовы, Карина Кожевникова, Маргарита Позоян, NORIS, Родион Газманов, Этери Бериашвили, Анна Бутурлина, Олег и Наталья Бутман, Нодар Ревия и многие другие. Так как в проекте по традиции задействованы как маститые музыканты, так и начинающие исполнители, то, по утверждению организаторов, на сцену выйдут три поколения джазменов.