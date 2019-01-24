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В зале «Зарядье» в Москве состоится концерт Jazzport. Christmas Time...

Культура

На сцене появятся три поколения джазменов страны

Москва, 24 января 2019, 18:09 — REGNUM  24 января в Большом зале концертного комплекса «Зарядье» состоится грандиозный рождественский концерт московского проекта JAZZPORT by JPmother. В сопровождении коллектива в сопровождении JAZZPORT BAND & MAIN STRINGS выступят ведущие исполнители джаза, такие

Мариам и Армен Мерабовы, Карина Кожевникова, Маргарита Позоян, NORIS, Родион Газманов, Этери Бериашвили, Анна Бутурлина, Олег и Наталья Бутман, Нодар Ревия и многие другие. Так как в проекте по традиции задействованы как маститые музыканты, так и начинающие исполнители, то, по утверждению организаторов, на сцену выйдут три поколения джазменов.

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Культурная хроника
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