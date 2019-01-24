Четверг, 24 Января 2019 года
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Netflix снимет экранизацию комикса Reborn

Культура

Продюсером фильма выступит актриса Сандра Баллок

Лос-Анджелес, США, 24 января 2019, 16:11 — REGNUM  Netflix снимет экранизацию научно-фантастического комикса Reborn («Перерождение») Марка Миллара и Грега Капулло, сообщает Variety.

По сюжету комикса, 80-летняя Бонни Блэк умирает в нью-йоркском госпитале и перерождается в теле воительницы из фантастического мира Адистрия, где не прекращается борьба добра со злом. Там же Блэк встречает своего перерожденного мужа и друзей, с которыми ей предстоит сразиться со злым властелином.

Режиссерское кресло займет Крис МакКей, известный по картине «Лего Фильм: Бэтмен». Параллельно с новым проектом он работает над киноадаптациями комикса Nightwing («Найтвинг») и настольной игры Dungeons & Dragons («Подземелья и драконы»). В качестве продюсера выступит актриса Сандра Баллок. Она будет работать совместно с компанией Vertigo Entertainment, которая продюсировала хоррор «Оно», снятый по произведению Стивена Кинга.

Кто исполнит главные роли в фильме, пока не известно. Дата премьеры также не сообщается.

Напомним, в 2017 году Netflix приобрёл издательство Millarworld. Его основателем является Марк Миллар, авторству которого принадлежат комиксы Kingsman («Кингсмен»), Kick-Ass («Пипец»), Civil War («Гражданская война») и другие. При заключении сделки представители Netflix заявили, что будут снимать экранизации комиксов, выпущенных издательством.

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