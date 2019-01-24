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В Петербурге состоится премьера оратории Виктора Плешака «Ленинградки»

Культура

Оно посвящено героизму жителей Ленинграда во время блокады

Санкт-Петербург, 24 января 2019, 15:39 — REGNUM  24 января в Санкт-Петербурге в Академической капелле состоится мировая премьера оратории Виктора Плешака «Ленинградки». Произведение, посвященное мужеству жительниц Ленинграда, приурочено к 75-летию снятия блокады. Исполнит сочинение Государственный академический русский оркестр имени Василия Андреева под руководством народного артиста России Дмитрия Хохлова. Стихи, отрывки из дневников и писем блокадников прочитает народная артистка России Светлана Крючкова. По словам композитора, он посвящает это сочинение своей матери, во время войны она служила в медико-санитарной роте и выступала в хоре ПВО округа.

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Культурная хроника
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