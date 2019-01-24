В Петербурге состоится премьера оратории Виктора Плешака «Ленинградки»

Санкт-Петербург, , 15:39 — REGNUM 24 января в Санкт-Петербурге в Академической капелле состоится мировая премьера оратории Виктора Плешака «Ленинградки». Произведение, посвященное мужеству жительниц Ленинграда, приурочено к 75-летию снятия блокады. Исполнит сочинение Государственный академический русский оркестр имени Василия Андреева под руководством народного артиста России Дмитрия Хохлова. Стихи, отрывки из дневников и писем блокадников прочитает народная артистка России Светлана Крючкова. По словам композитора, он посвящает это сочинение своей матери, во время войны она служила в медико-санитарной роте и выступала в хоре ПВО округа.