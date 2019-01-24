Петербург будет отмечать китайский Новый год целый месяц

Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM 24 января в Санкт-Петербурге стартует фестиваль «Китайский Новый год — весёлый праздник весны». В течение целого месяца в разгар зимы, а точнее до 22 февраля, на различных городских площадках, а также на улицах и площадях состоятся десятки различных мероприятий, посвященных традициям и культуре Китая. Об этом сообщает петербургский портал 78 со ссылкой на пресс-службу комитета по внешним связям администрации города.

Среди запланированных мероприятий большой концерт в Капелле с участием российских и китайских артистов, выступление Сучжоуского национального оркестра, интерактивная выставка «живых» китайских народных картин с проекцией на 360 градусов, мастер-классы по китайскому боевому искусству ушу, конкурсы каллиграфии, лекции о китайской культуре и истории и многое другое.

По-восточному красочно будет подсвечена Дворцовая площадь в канун празднования Нового года по лунному календарю.