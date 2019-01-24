В Санкт-Петербурге готовятся к фестивалю китайской культуры

Санкт-Петербург, , 00:52 — REGNUM Фестиваль китайской культуры «Праздник весны» будет отмечаться в Санкт-Петербурге с 6 февраля, сообщил журналистам председатель комитета по внешним связям города Евгений Григорьев.

Представитель администрации отметил, что в Санкт-Петербурге масштабное празднование китайского нового года будет проходить в пятый раз.

«Сейчас у нас уже запланировано на две недели мероприятий», — отметил Григорьев.

Так, 15 февраля в здании Государственной академической капеллы состоится концерт при участии известных китайских и российских артистов.

Ряд мероприятий пройдет 6 — 20 февраля в музее театрального и музыкального искусства, в том числе конкурс каллиграфии.

Отметим, что новый год по китайскому стилю в 2019 году начнется 5 февраля.

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