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Татария и Сахалин помогли финансами Пушкинскому фестивалю в Пскове

Культура

«Мы до последнего момента формировали программу, старались сделать так, чтобы была максимально интересной»

Псков, 24 января 2019, 00:30 — REGNUM  Организаторы Пушкинского театрального фестиваля в Пскове благодарны за помощь властям Татарии и Сахалинской области за финансовую поддержку, сообщил журналистам художественный руководитель Псковского драматического театра имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев.

На пресс-конференции, посвященной открывающемуся в начале февраля XXVI Пушкинскому театральному фестивалю, он сказал, что пресс-служба театра старалась подготовить зрителей к спектаклям, чтобы они понимали, «на что идут».

Постановки ожидаются для разной публики. Будут и лекции и встречи с деятелями культуры. Так, после показа «Ревизора» (16 февраля, 18:00 мск) планируется встреча зрителей с режиссером спектакля Петром Шерешевским.

«Мы до последнего момента формировали программу, старались сделать так, чтобы была максимально интересной. Финансово помогли власти Южно-Сахалина и Татарстана. Мы им за это благодарны», — сказал Месхиев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XXVI Пушкинский театральный фестиваль начнет работу 8 февраля со спектакля «Выстрел», завершится 17 февраля постановкой «Смотритель».

В рамках фестиваля 9 февраля в драмтеатре в 16:00 мск состоится лекция доцента ГИТИСа Анны Степановой «Анатолий Эфрос и Дмитрий Крымов: постановки русской классики в эпоху драматического и постдраматического театра».

На следующий день доцент Санкт-Петербургского Университета кино и телевидения, координатор российской секции ФИПРЕССИ Алексей Гусев прочитает лекцию «Пушкин в зарубежных экранизациях».

Читайте ранее в этом сюжете: Пушкинский театральный фестиваль в Псковской области начнется с «Выстрела»

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