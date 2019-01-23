Президент РФ одобрил идею проведения студенческого театрального фестиваля

Москва, , 19:11 — REGNUM 23 января перед попечительским советом МГУ президент РФ Владимир Путин встретился со студентами университета. Молодые люди попросили поддержать идею проведения Всероссийского театрального фестиваля. Глава государства, по сообщению ТАСС, одобрил эту инициативу: «Это хорошая идея, прекрасная просто. Мы расширим палитру возможностей Года театра за счёт людей, которые занимаются непрофессионально, но любят театр. Мы готовы сделать это и в рамках общих мероприятий, связанных с Годом театра», — сказал президент.

2019 год объявлен в России Годом театра. В течение года по всей стране пройдут сотни мероприятий.