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В Москве после ремонта открылось здание театра «Школа современной пьесы»

Культура

Но первый спектакль будет дан 25 января

В Москве после ремонта открылось здание театра «Школа современной пьесы»
Иллюстрация: Neglinka29.ru
Театр «Школа современной пьесы»

Москва, 23 января 2019, 18:23 — REGNUM  Торжественная церемония открытие здания театра состоится в Татьянин день, 25 января. А сегодня, 23 января, мэр Москвы Сергей Собянин официально передал историческое строение на Трубной площади, в котором до революции размещался знаменитый ресторан «Эрмитаж», администрации театра. «Ведение в эксплуатацию» удачно пришлось на празднование труппой 30-летия со дня основания. Теперь, по утверждению строителей и инженеров, театральное пространство оснащено по последнему слову техники. Первое представление в обновленной площадке будет показано 25 января — публика увидит гала-импровизацию «Труба зовет».

Старинной здание постройки 1816 года полностью сгорело в 2013 году. Тогда же мэр пообещал коллективу театра и москвичам восстановить площадку в ближайшее время. Работы заняли 5 лет, что было вызвано сложностью воспроизведения чрезвычайно богатого интерьера и желанием руководства театра оснастить его передовыми технологиями.

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Культурная хроника
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