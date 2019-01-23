В Екатеринбурге разрешили строить на месте приборостроительного завода

Екатеринбург, , 17:47 — REGNUM Бывшее здание Уральского приборостроительного завода не станет помехой для строителей УГМК — на территории сооружения разрешены строительные работы. Такое положение указано в акте государственной историко-культурной экспертизы, опубликованном на официальной сайте управления госохраны Свердловской области.

В акте прописано, что документация, предполагающая строительство «многофункционального комплекса» на месте бывшего завода и сохранение культурного слоя в пределах окружающих близлежащих улиц, соответствует требованиям федерального законодательства по части защиты объектов культурного наследия. Проведение строительных работ «не несет опасности разрушения предмета охраны объекта культурного наследия», указано в экспертизе.

На допустимой для строительства территории пройдут следующие виды работ: «проезд строительной техники, проведение работ по демонтажу капитальных и временных сооружений, планированию и благоустройству территории, проведение иных видов работ», указано в документе.

Напомним, в Екатеринбурге в здании на Горького, 17 еще с 1941 года разместился эвакуированный завод «Метроном», позже — Уральский приборостроительный завод. Завод раскинулся на несколько корпусов рядом с основным зданием, в частности, на Пушкина, 25. В 2013 году завод переехал в Арамиль, после чего здание пустовало — в нём разве что разово проводили биеннале современного искусства в 2017 году.

При этом о планах снести здание уже было известно ранее. В частности, в интервью одному из местных СМИ о них заявлял генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын.