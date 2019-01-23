Названы популярные у жителей Москвы фильмы на новогодних праздниках

Москва, , 15:02 — REGNUM С 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года жители Москвы чаще всего смотрели комедию «Один дома», сообщает 23 января агентство «Москва» со ссылкой на данные сервиса «Видео по запросу».

Так, фильм «Один дома» второй год подряд стал самым популярным у москвичей на новогодние праздники. Также в рейтинг вошли фильмы «Елки 5», «Дэдпул 2», «Джуманджи: Зов джунглей», «Хищник», «Альфа» и «Поиск».

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Кроме того, в праздничные дни жители столицы провели за просмотром видео 10 тыс. часов и просмотрели более 20 тыс. фильмов, это в 1,5 раза больше, чем в обычные дни 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что поклонников «Один дома» шокировал тот факт, что известная фраза из фильма оказалась фейком. Речь идет о фразе «сдачу оставь себе, грязное животное», которая стала мемом и частью поп-культуры.

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