Комитет искусства Танзании снял запрет на выступления двух певцов

Дар-эс-Салам, Танзания, , 14:28 — REGNUM Комитет искусства Танзании (BASATA) дал разрешение на выступления в стране двум знаменитым певцам Даймонду Платнумц и Райвани, которым в декабре прошлого года временно было запрещено проводить концерты в стране из-за исполнения «хита». Об этом сообщает BBC Swahili.

22 января BASATA постановил, что Даймонд Платнумц и Райвани могут свободно продолжать творческую деятельность в Танзании. Тем не менее в комитете отметили, что будут пристально наблюдать за творчеством исполнителей, чтобы удостовериться, что они следует нормам морали, закона и правил.

Певцам с декабря 2018 года временно было запрещено выступать в Танзании из-за исполнения ими незаконного хита. По словам представителей комитета, песня противоречит морали и пропагандирует беспорядочные половые связи, поэтому 12 ноября 2018 ее запретили. Певцы исполнили ее несмотря на запрет в городе Мванза на фестивале Wasafi Festival, за что на них были наложены санкции.

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