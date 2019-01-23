Эксперты Пермского университета объяснили большой поток новых кинофраншиз

Пермь, , 13:51 — REGNUM Повторение одних и тех же сюжетов в кино может быть связан с ростом кризисных настроений в обществе, конкуренцией кинокомпаний и стремлением подогреть у зрителя пережитые ранее эмоции, сообщает 23 января пресс-служба Пермского государственного национального исследовательского университета со ссылкой на собственных экспертов.

Отмечается, что на большие экраны в 2019 году выйдут по меньшей мере 15 кинопремьер, сюжеты которых сложно назвать новыми. Среди них «Астерикс и тайное зеркало», «Приключения Алладина», «Дамбо», «Хелбой: Возрождение кровавой королевы», «Лицо со шрамом», «Покемоны: Детектив Пикачу», «Алладин», «Люди в чёрном: Интернешнл», «История игрушек-4», «Король Лев».

«Прекрасные проверенные диснеевские сказки (и не только) — это успокаивающая волшебная пилюля и отвлекающий маневр в условиях роста кризисных настроений в обществе. Кризис может выражаться в деструктивном поведении, когда из обычных потребителей становятся бунтарями», — пояснила доцент кафедры культурологии и социально-гуманитарных технологий ПГНИУ Юлия Ветошкина.

В свою очередь, заведующая кафедрой маркетинга ПГНИУ Екатерина Антинескул отмечает, что кинокомпаниям всё труднее создавать качественный продукт, соответствующий ожиданиям современной аудитории: «Большие киностудии придумывают новые ходы, но опираются на свой опыт. Вполне логично, что компания «Дисней» приняла решение создавать ремейки сказок, к которым аудитория более лояльна, чем к новинкам».

«Интерес к перечисленным премьерам 2019 года подогревается стремлением зрителя к позитивным эмоциям», — считает заведующий кафедрой общей и клинической психологии ПГНИУ Дмитрий Корниенко.

По его словам, семейные, детские фильмы и мультфильмы, например, «Король Лев», являются способом трансляции ценностей на понятном всем языке и беспроигрышным сценарием, который безопасен для зрителя, поскольку тот снова будет смотреть сказку со счастливыми концом и испытывать те же позитивные эмоции.

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