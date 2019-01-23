Лос-Анджелес, США, , 12:45 — REGNUM Netflix вступил в Американскую ассоциацию кинокомпаний (MPAA) — некоммерческую организацию, которая отстаивает интересы индустрии и авторские права, сообщается на сайте MPAA. Это первый стриминговый сервис, который стал членом объединения.

Как считает исполнительный директор ассоциации Чарльз Ривкин, вступление Netflix в ассоциацию позволит «более эффективно защищать глобальное сообщество креативных авторов». В свою очередь директор по контенту Netflix Тед Сарандос отметил, что этот шаг демонстрирует приверженность компании обеспечению жизнеспособности творческой индустрии и множества талантливых людей, которые работают в ней по всему миру.

Как подчеркнуло издание Engadget, вступление Netflix в объединение означает намерение «серьёзно восприниматься» в Голливуде. Компания несколько раз меняла взгляды на вопросы копирайта для соответствия MPAA. Например, в 2017 году она начала бороться с пиратскими потоковыми сайтами.

Американская ассоциация кинокомпаний была основана в 1922 году. Деятельность организации сосредоточена главным образом на охране авторских прав и лоббировании ужесточения законодательства в этой сфере. До Netflix членами ассоциации становились только классические киностудии, среди которых Walt Disney Studios Motion Pictures, Paramount Pictures, Sony Pictures, 20th Century Fox, Universal и Warner Bros. The Hollywood Reporter назвал MPAA главным лобби киноиндустрии в Голливуде.

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