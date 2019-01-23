Актеру Рутгеру Хауэру исполнилось 75 лет

Вашингтон, , 11:30 — REGNUM Нидерландский и американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Рутгер Хауэр отмечает 75-летие. Артист родился 23 января 1944 года в голландском Брёкелене.

Родители будущего артиста также были актерами. Театральный дебют Хауэра состоялся в 1955 году — он исполнил роль в трагедии Софокла «Аякс». В 15 лет юноша сбежал из дома и год плавал на торговом судне, побывав в разных странах.

По возвращении домой Хауэр окончил вечернюю школу, а в 1962 году поступил в театральный институт в швейцарском Базеле. Затем были два года военной службы, актёрская школа в Амстердаме, работа в Королевском театре и первый брак.

Первая популярность пришла к актёру в 1969 году, когда он снялся в телесериале «Флорис». В Голливуде Хауэр появился в 1981 году, сыграв вместе с Сильвестром Сталлоне в боевике «Ночные ястребы». Следующие известные его работы — «Бегущий по лезвию», «Побег из Собибора», «Зов предков», «Десятое королевство», «Симон-волхв», «Ключ Саламандры».

В апреле 1999 года в Нидерландах Хауэру присвоили звание «Лучший актёр столетия».

Читайте также: Гильдия продюсеров США выбрала лучший фильм года