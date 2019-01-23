Театр Олега Табакова готовит премьеру «Матросской Тишины» Александр Галича

Москва, , 09:52 — REGNUM Московский театр Олега Табакова, известный как театр-студия «Табакерка», представит 27 января премьеру — спектакль «Матросская тишина» по пьесе Александра Галича. Вернее, это будет восстановленная постановка Олега Павловича Табакова 1990-го года. В свое время он играл роль Абрама Шварца. Также в ней отметились такие звезды сцены как Евгений Миронов, Сергей Безруков и Владимир Машков. Теперь же художественный руководитель театра Владимир Машков вновь выступит в этой роли после 29-летнего перерыва. Опальный поэт, драматург и сценарист Александр Галич написал свою пьесу давно, по рассказ о тяжелой доле семьи в еврейском местечке не понравился советской цензуре. Как отмечается в релизе театра «Спектакль «Матросская тишина» сразу стал знаменит, открыв новую страницу в истории Театра-студии». По сути, это первая премьера, или постпремьера, после назначения Владимира Машкова на должность руководителя театра весной 2018 года.