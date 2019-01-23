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Театр Олега Табакова готовит премьеру «Матросской Тишины» Александр Галича

Культура

В главной роли – художественный руководитель театра Владимир Машков

Москва, 23 января 2019, 09:52 — REGNUM  Московский театр Олега Табакова, известный как театр-студия «Табакерка», представит 27 января премьеру — спектакль «Матросская тишина» по пьесе Александра Галича. Вернее, это будет восстановленная постановка Олега Павловича Табакова 1990-го года. В свое время он играл роль Абрама Шварца. Также в ней отметились такие звезды сцены как Евгений Миронов, Сергей Безруков и Владимир Машков. Теперь же художественный руководитель театра Владимир Машков вновь выступит в этой роли после 29-летнего перерыва. Опальный поэт, драматург и сценарист Александр Галич написал свою пьесу давно, по рассказ о тяжелой доле семьи в еврейском местечке не понравился советской цензуре. Как отмечается в релизе театра «Спектакль «Матросская тишина» сразу стал знаменит, открыв новую страницу в истории Театра-студии». По сути, это первая премьера, или постпремьера, после назначения Владимира Машкова на должность руководителя театра весной 2018 года.

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Культурная хроника
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