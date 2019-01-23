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Писатель-фантаст Михаил Ахманов умер в Санкт-Петербурге

Культура

Перу автора принадлежит ряд популярных романов, а также переводы книг

Санкт-Петербург, 23 января 2019, 08:50 — REGNUM  В Санкт-Петербурге в возрасте 73-х лет скончался российский писатель-фантаст, учёный-физик Михаил Ахманов. Об этом написал в Facebook депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский.

«Скончался (как выясняется, еще 10 января) мой добрый друг и один из самых моих любимых писателей, Михаил Нахмансон (он же — Михаил Ахманов)», — говорится в сообщении.

Напомним, Ахманов является автором ряда популярных фантастических романов, таких, как «Скифы пируют на закате», «Тень ветра», «Среда обитания», «Крысолов» и других.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января стало известно, что в Санкт-Петербурге на 77-м году жизни скончался ученый-филолог, специалист по истории русской литературы, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Борис Аверин.

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