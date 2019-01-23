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В Дагестане завершается восстановление театра, сгоревшего 12 лет назад

Культура

Коллектив готовится к торжественному открытию

Избербаш, Дагестан, 23 января 2019, 08:58 — REGNUM  В дагестанском городе Избербаше завершается после пожара реконструкция здания Даргинского музыкально-драматического театра имени Омарла Батырая. Восстановительные работы, длившиеся более 10 лет, будут окончены в течение двух недель. Творческая группа готовится к торжественному открытию театра, сообщили ИА REGNUM 23 января в пресс-службе правительства Дагестана.

На сегодняшний день полностью отремонтированы зрительный зал, фойе, гардеробная и другие помещения, установлено новое театрально-сценическое оборудование. После реконструкции зал будет вмещать 260 человек. Здесь планируют проводить не только театральные постановки, но и эстрадные концерты.

Напомним, Даргинский государственный музыкально-драматический театр был создан в 1957 году. С 1961 года он находится в Избербаше и носит имя классика даргинской поэзии Омарла Батырая.

В 2002 году здание театра было отремонтировано, но спустя пять лет, в 2007 году, оно сгорело. Тогда коллектив своими силами сделал зал из столярного цеха. С тех пор театр ютился в маленьком помещении. Тем не менее, несмотря на отсутствие полноценных условий, артисты продолжали работать и гастролировать по республике.

За время существования театра поставлено более 140 спектаклей. В репертуаре русская и зарубежная классика, советская и дагестанская драматургия. Более 30 лет Даргинским театром руководит народный артист Дагестанской АССР, заслуженный артист России Рупат Чараков.

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