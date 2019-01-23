Театр наций в Москве готовит премьеру мюзикла «Стиляги»

Москва, , 08:34 — REGNUM Московский Театр наций готовит представить широкой публике 22−28 февраля и 1−3 марта свою новую работу — мюзикл «Стиляги». В разгар зимы художественный руководитель театра Евгений Миронов обещает настоящий праздник с яркими образы модных и веселых молодых людей в стиле 1950-х, с зажигательными танцами, любимыми хиты и неподражаемым рок-н-ролльным настроением. Все это действо ставит на сцене двукратный обладатель «Золотой маски» и один из самых известных мэтров жанра Алексей Франдетти. Автор пьесы Юрий Коротков, по сценарию которого и был снят ныне культовый фильм Валерия Тодоровского. В спектакле прозвучат такие хиты, как «Скованные одной цепью», «Я то, что надо», «Восьмиклассница», «Король Оранжевое лето» и другие.

В релизе режиссер Алексей Франдетти коротко объясняет суть постановки: «Для меня очень важна тема несогласных людей и вообще нонконформизма в целом. Как эти группы людей существуют в обществе сегодня, и как они существовали тогда. Все это мы увидим через призму музыки, и здесь очень важен хореографический язык, на котором мы будем разговаривать».