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Андрей Кончаловский поставит во МХАТе «Сцены из супружеской жизни» Бергмана

Культура

Действия спектакля будут перенесены из Швеции в российские реалии 1980-х годов

Москва, 23 января 2019, 08:00 — REGNUM  Известный режиссер Андрей Кончаловский приступает к работе над спектаклем «Сцены из супружеской жизни» по сценарию шведского классика кино Ингмара Бергмана. Постановку мастер намерен осуществить в Московском художественном академическом театре им. М. Горького с участием артистов Юлии Высоцкой и Александра Домогарова. Правда, действия, как рассказал режиссер газете «Известия», будут перенесены в российские реалии 1980-х годов. Это, по мнению Андрея Кончаловского, сделает перипетии драмы близкими для отечественного зрителя.

Новый художественный руководитель труппы МХАТа Эдуард Бояков, этой и другими широко объявленными премьерами, формируют принципиально новую концепцию дальнейшей художественной жизни театра.

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Культурная хроника
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