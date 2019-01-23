В Москве пройдет выставка современного православного искусства

Москва, , 07:36 — REGNUM 25 января, в Татьянин день, в зале церковных соборов храма Христа Спасителя откроется выставка «После иконы» (для посетителей экспозиция будет работать с 27 по 31 января). В проекте представлены живописные полотна и инсталляции современных православных художников. Куратором проекта выступил известный специалист по христианскому изобразительному искусству Антон Беликов.

Ранее выставка прошла в Санкт-Петербурге, Перми, Севастополе, Великом Новгороде и других городах.