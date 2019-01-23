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В Москве намерены провести реконструкцию здания Школы-студии МХАТ

Культура

У Школы-студии появилась острая необходимость в дополнительных площадках

Москва, 23 января 2019, 05:18 — REGNUM  В Москве собираются провести комплексную реконструкцию основного здания Школы-студии Московского академического художественного театра, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

По словам ректора Игоря Золотовицкого, у Школы-студии появилась острая необходимость в дополнительных площадках, так как в настоящее время в здании учатся 254 студента.

По его словам, проект реконструкции будет направлен в Минкульт, как только будет готов. Со своей стороны глава Минкульта РФ Владимир Мединский заявил, что за счет работ по реконструкции можно будет увеличить площадь основного здания школы-студии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве также проходит реконструкция здания театра «Сатирикон». Как сообщает сайт Министерства культуры России, здание будет введено в эксплуатацию в декабре 2019 года.

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