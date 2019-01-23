Василий Ливанов снял художенственный фильм «Медный всадник России»

Санкт-Петербург, , 01:11 — REGNUM Работу над съемками историко-биографического фильма «Медный всадник России» завершил Народный артист России Василий Ливанов, сообщает портал ProfiCinema.

Картина посвящена работе скульптора Этьена-Мориса Фальконе над памятником Петру I. Французский скульптор был приглашен в Россию Екатериной II для создания памятника по совету Дени Дидро.

Работа над памятником сопровождалась противостоянием со стороны представителей русской знати. Тем не менее, Фальконе создал скульптуру такой, какой она ему виделась — несмотря на разгоревшийся конфликт. Екатерина II поддерживала замысел скульптора.

По словам Ливанова, история создания монумента Петру I — это «один из редчайших примеров, когда верховная власть и художник действуют заодно».

«Императрица Екатерина II поддерживала Фальконе на протяжении восьми лет создания памятника Петру I, олицетворяющего дух России», — сказал Ливанов.

Режиссер отметил, что давно хотел снять эту картину, чтобы зрители не только увидели творческий процесс создания Медного всадника, но и познакомить с историей России, «отраженной в одном из ее важнейших событий».

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