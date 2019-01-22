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Правительство Греции спасло тысячи памятников истории от застройки

Культура

2330 памятников истории и археологии «случайно» попали в список на продажу и застройку

Афины , 22 января 2019, 23:58 — REGNUM  Правительство Греции вывело более двух тысяч памятников истории и археологии из списка объектов для продажи и застройки, 22 января передает агентство Associated Press.

Министерство культуры вывело из государственной программы 2330 объектов, которые «случайно» попали в неё и в результате могли уйти под застройку.

Среди памятников, которые попали в список, были такие бесценные памятники, как Кносский дворец на Крите и гробница Филиппа II Македонского на севере Греции.

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