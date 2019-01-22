Мединский грозит штрафом и уголовным делом создателям фильма о Льве Яшине

Москва, , 23:21 — REGNUM Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский на встрече с представителями компании «КремлинФильмз», которая занимается созданием художественного фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», заявил, что фирма будет оштрафована за срыв сроков сдачи фильма, а также может быть возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Речь идёт о фильме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» режиссёра Василия Чигинского. Картина снята в жанре биографической спортивной драмы и посвящена истории жизни и спортивной карьеры советского футболиста Яшина.

Создатели фильма получили государственное финансирование в размере 60 млн рублей, и должны были сдать картину в октябре 2018 года, но этого не произошло.

На встрече с представителем компании-производителя «КремлинФильмз» Натальей Боровковой министр Мединский напомнил, что картина получила максимальную безвозвратную поддержку со стороны Минкультуры, но её производство всё равно было задержано.

«Вам в любом случае придётся заплатить штраф в несколько миллионов рублей. Если же фильм не будет сдан в оговоренный срок, будет идти речь о возбуждении уголовного дела», — сказал Мединский.

В ответ на это Бороковская пообещала, что первая копия фильма будет сдана в Минкульт 25 мая. Также она обещает, что окончательно работа над картиной будет завершена к 7 сентября 2019 года, то есть с опозданием почти на год.