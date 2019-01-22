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Библиотеку киноискусства присоединят к кабинету С. Эйзенштейна в Музее кино

Культура

И тогда библиотека станет самым популярным местом у любителей кино, утверждает министр культуры РФ Владимир Мединский

Москва, 22 января 2019, 18:07 — REGNUM  Присоединение Библиотеки киноискусства имени С. Эйзенштейна к кабинету великого режиссера в Музее кино на ВДНХ станет следующим шагом в развитии этого учреждения культуры. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский 22 января в ходе осмотра кабинета в самом музее. По сообщению информационного портала ведомства, он также заметил, что библиотека в скором времени может стать самым популярным местом у любителей кино. Правда, само хранилище книг о киноискусстве находится на Каретном ряду. В основу этой библиотеки вошли издания, переданные ей многими известные режиссерами и актерами. И лишь в 2008 году во время празднования 100-летия отечественного кинопроизводства в России и 110-летия Сергея Эйзенштейна она получила официальный статус.

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Культурная хроника
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