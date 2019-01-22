Названы номинанты на премию «Оскар-2019»

Лос-Анджелес, США, , 17:57 — REGNUM В Лос-Анджелесе определили номинантов на кинопремию «Оскар-2019». Об этом сообщается 22 января в микроблоге Американской академии киноискусств в Twitter.

В категории «Лучший фильм» будут бороться «Чёрная пантера» Райана Куглера, «Чёрный клановец» Спайка Ли, «Зелёная книга» Питера Фарелли, «Богемская рапсодия» Брайана Сингер и Декстера Флетчер, «Звезда родилась» Брэдли Купера, «Рома» Альфонсо Куарона, «Власть» Адама Маккея и «Фаворитка» Йоргос Лантимоса.

На звание «Лучший режиссёр» претендуют Альфонсо Куарон («Рома»), Йоргос Лантимос («Фаворитка»), Спайк Ли («Чёрный клановец»), Адам Маккей («Власть») и Павел Павликовский («Холодная война»).

В номинации «Лучшая актриса» представлены Ялица Апарисио («Рома»), Леди Гага («Звезда родилась»), Гленн Клоуз («Жена»), Оливия Колман («Фаворитка») и Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»).

В категории «Лучший актёр» номинантами стали Кристиан Бэйл («Власть»), Уиллем Дефо («На пороге вечности»), Брэдли Купер («Звезда родилась»), Рами Малек («Богемская рапсодия») и Вигго Мортенсен («Зелёная книга»).

91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии состоится 24 февраля в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.