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Мультсериал «Герои Энвелла» перейдет в полный кадр

Культура

Премьера фильма состоится 19 апреля 2019 года

Москва, 22 января 2019, 17:23 — REGNUM  В российских кинотеатрах 19 апреля состоится премьера полнометражного фильма «Герои Энвелла: Выйти из игры». Картину покажут в рамках проекта «Мульт в кино», сообщает пресс-служба студии «Паровоз».

Лента рассказывает о приключениях четверых друзей-геймеров — Арта, Киры, Фила и Вика. Они находят в школе необычный ноутбук, который оказывается порталом в мир игры «Герои Энвелла». Однако, в отличие от компьютерной, опасности и приключения этой игры реальны. Её мир представляет собой смесь Средневековья, стимпанка и технологий далекого будущего. Как и антураж, логика игры непредсказуема. Начавшийся квест легко превращается в гонку, шутер или логическую задачу.

Премьера анимационного сериала «Герои Энвелла» состоялась в сентябре 2017 года. На данный момент вышло 23 серии, всего в первом сезоне запланировано 26 эпизодов. «Герои Энвелла» стал первым российским сериалом за 25 лет, показанным на престижной выставке MIP Junior в Каннах. По итогам смотра он занял 20 место в списке из более 1,5 тыс. мультсериалов.

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