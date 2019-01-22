К юбилею Ростова-на-Дону появится музей истории города

Ростов-на-Дону, , 16:08 — REGNUM Администрация Ростова-на-Дону получила наказ донского губернатора Василий Голубева — создать в городе-миллионнике музей. Сделать это необходимо в уже в этом году, так как донская столица отметит 270-летний юбилея со дня основания, сообщает пресс-служба главы региона 22 января.

«Считаю, что в год 270-летия в Ростове должен появиться музей истории города. Это станет заметным событием, еще одним местом притяжения для многих поколений людей. Вы увидите, что горожане активно включатся в работу по его созданию. Желающих поучаствовать, внести предложения по этой теме очень много», — отметил Голубев.

Скорее всего, музей разместят в красивом историческом здании в центре города.

ИА REGNUM напоминает, что ещё в 2014 году в донской столице планировалось создать археологический музей, который стал бы филиалом областного краеведческого музея. Разместить артефакты планировалось в здании, которое является памятником культуры в центре города. Тогда же особо отмечалось, что донским музейщикам не хватает выставочных площадей.

«В Ростовской области выставляется порядка 10% экспонатов, в то время как остальные хранятся в фондах музея», — подчеркивал ранее бывший министр культуры Ростовской области Александр Резванов.

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