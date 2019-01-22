В Новосибирске предлагают выбирать руководителей театра в открытом конкурсе

Новосибирск, , 15:50 — REGNUM Депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус предлагает выбирать руководителей театров, будь то директор или художественный руководитель, через открытые конкурсы. Об этом она сказала, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, кому из известных деятелей культуры или искусства в России не хватает своего «именного» театра.

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«В настоящее время и директор, и художественный руководитель работают на срочной основе — имеют контракты с определённым сроком. Было бы интересно, на мой взгляд, объявлять открытые конкурсы на назначение директоров и художественных руководителей, где могла бы быть предложена стратегия развития театра теми, кто хочет встать во главе театра. В таком случае разумно давать определённые правила игры для всех, кто хотел бы участвовать: определять бюджет для этого театра, ставить некоторые рамки, показатели, которых хотелось бы, чтобы театр достигал в ходе своей деятельности, формулировать определённые критерии отбора и формировать квалифицированную комиссию из экспертов, которая оценивала бы эти заявки и выбирала бы победителя», — высказала своё мнение Наталья Пинус.

Она подчёркивает, что подобный пример определения руководителей театра на конкурсной основе, в ходе открытого конкурса уже реализовывался и это не является чем-то новым.

«Например, Борис Юхананов был определён директором театра имени К С. Станиславского ещё при Сергее Капкове, который возглавлял департамент культуры Москвы. И он делал интересные вещи в театре, глобальные проекты реализовывал, привёл частные деньги в театр. Поэтому я предлагаю обсуждать не кто достоин своего театра, а подумать над тем, чтобы объявлять конкурс на развитие театров, в котором могли бы участвовать разные деятели культуры, режиссеры, руководители, которые видят в себе силы возглавить театр. И затем на конкурсной основе определять уже руководителя, ну например, на пять лет. Сейчас же руководство театра выбирается непонятно как. Как правило, всё это происходит в закрытом режиме — просто определяют вышестоящие органы, которые возглавляют культуру в том или ином регионе, по каким-то своим понятным, зачастую только им критериям», — отмечает новосибирский парламентарий.

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Напомним, что 2019-й объявлен в России Годом театра. 24 января в Императорском яхт-клубе на территории творческого кластера «Красный Октябрь» пройдёт презентация-открытие Театра-студии САС под руководством народного артиста России Сергея Соловьева.

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