В Костромской области откроют новый Дом культуры

с. Минское, Костромская область, , 15:39 — REGNUM В Минском сельском поселении Костромской области впервые за 20 лет было построено новое здание Дома культуры, сообщает областное телевидение «Русь». На строительство и инженерное оснащение было потрачено более 23,5 миллионов рублей.

Здание в 450 квадратных метров было построено за полгода. В нем расположены: зрительный зал, раздевалки, санузлы и три газовых котла. На данный момент на объекте завершаются отделочные работы.

«Здание это хорошо постоит, фундамент здесь прочный — 9 этажей можно ставить, кровля замечательная. С такой крышей здание долго будет стоять, стены здесь 64 сантиметра толщиной. Поэтому здесь вообще тепло будет», — отметил представитель подрядчика Андрей Фоминых.

Как сообщает областное телевидение новый Дом культуры предназначен для местных кружков, школ искусств, библиотек и русского народного хора.

ИА REGNUM напоминает, что в прошлом году в Костромской области отремонтировали 231 объект культуры. На данные цели было потрачено 52,6 миллионов рублей из федерального, областного и местных бюджетов. Это на 20% больше, чем в 2017 году.

Как отмечают в пресс-службе, на объектах были заменены кровли, системы отопления, электроснабжения и водоснабжения, проведены косметические ремонты помещений и фасадов и работы по обеспечению пожарной безопасности.