«Союзмультфильм» и Суздальфест завершают конкурс анимационных проектов

Суздаль, Владимирская область, , 16:19 — REGNUM Киностудия «Союзмультфильм» и Открытый российский фестиваль анимационного кино 25 января завершат прием заявок на питчинг проектов анимационных сериалов для детей. Об этом сообщает пресс-служба организатора фестиваля — кинокомпании «Мастер-Фильм».

Для участия в конкурсе необходимо заполнить на сайте ОРФАК заявку, приложив к ней синопсис, сценарий, режиссерскую экспликацию, эскизы и другие материалы, дающие представление о будущем сериале. К текстам обязательно нужно приложить оригинальный иллюстративный материал. Также при наличии заявку может сопровождать ролик, эпизод, аниматик или другой аудиовизуальный материал.

Целевой аудиторией будущего мультсериала должны быть дети дошкольного возраста. Творческая группа, принимающая участие в питчинге, в идеале должна включать автора сценария, режиссера и художника-постановщика.

Лучший проект, который выберут по итогам конкурса, включат в пакет группы разработки «Союзмульфильма» с последующим созданием пилотной серии. Кроме того, все участники питчинга получат возможность представить свои идеи на фестивале.

Грядущий конкурс станет специальным мероприятием XXIV Открытого российского фестиваля анимационного кино, который состоится в Суздале с 13 по 18 марта 2019 года. Дирекция смотра уже второй раз проводит питчинг вместе с «Союзмультфильмом». Победители первого конкурса проектов сейчас работают над своими короткометражными авторскими фильмами в стенах студии.

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