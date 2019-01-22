В Екатеринбурге представили путеводитель по «городу-заводу» Уралмашу

Екатеринбург, , 15:21 — REGNUM Исторический путеводитель «Уралмаш: улицы, истории, лица» представили в Музее истории Екатеринбурга (МИЕ). На презентации участвовали как авторы сборника, так и чиновники муниципалитета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В сборнике, чью разработку осуществляли именно специалисты МИЕ, смогли отразить не только архитектурные особенности района, но и исторические хроники. Для их сбора понадобилось как подробно изучить многотиражные газеты Свердловска и Екатеринбурга, так и добыть сведения от непосредственных участников событий — у ветеранов легендарного Уральского завода тяжёлого машиностроения и даже сегодняшних чиновников города.

Один из авторов сборника Светлана Булатова заявила корреспонденту ИА REGNUM, что читатели смогут ознакомиться как и с социалистическим Уралмашем — «городом-заводом», индустриальной гордостью Урала, так и с бандитским Уралмашем 90-х.

Главы путеводителя представлены как маршруты, которые можно пройти не только на бумаге, но и пешеходом.

«Это проект для внутреннего туриста», — сказал директор МИЕ Сергей Каменских, непосредственно курировавший проект.

Запуск путеводителя по Уралмашу — это первая ласточка в освоении городских исторических маршрутов. Впереди предстоят сборники еще по шести районом города, в частности, по Эльмашу.

Напомним, район Уралмаш в северной части города появился в социалистическом Свердловске в начале 1930-х годов. Практически весь район был отстроен за первые советские пятилетки. Уралмаш известен как своим заводом, который сейчас переживает трудные времена, так и воплощённой концепцией соцгорода — в районе были представлены все необходимые для жизни элементы городской инфраструктуры. В ходе перестройки и «криминальных» 1990-х годов название района стало ассоциироваться с преступным миром — в частности, из-за одноимённой бандитской группировки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге открыт музей Уральского добровольческого танкового корпуса