Первый канал запускает новое шоу перевоплощений «Главная роль»

Москва, , 13:19 — REGNUM 3 февраля на Первом канале стартует новое телешоу шоу «Главная роль». Уступивший пальму первенства по популярности каналу «Россия» Первый канал решил обратиться к испытанному средству привлечения зрителей — перевоплощениям одних артистов в других. На этот раз популярные и любимые, по мнению телевизионщиков, звезды экрана Яна Чурикова, Дмитрий Дибров, Родион Газманов, Анфиса Чехова, Арина Шарапова, Наталья Подольская, Валерий Сюткин, Александр Панайотов, Анна Седокова, Алексей Ягудин, Аскольд Запашный и Мария Киселева проявят свои артистические таланты в исполнении ролей в культовых советских кинокартинах. Понятно, что в соответствии с жанром в студии появятся и сами актеры, сыгравшие означенную по сюжету роль, и известные режиссеры, чтобы подсказать новоиспеченным артистам премудрости игры. Впрочем, по условиям шоу, приглашенные могут не только копировать мастеров, но и «улучшить» их роль благодаря врожденному чувству импровизации. Уже известны некоторые фильмы, сцены из которых будут воспроизведены — «Золотой теленок», «Формула любви», «Девчата», «Служебный роман», «Кавказская пленница», «Тот самый Мюнхгаузен».

В жюри на постоянной основе вошли профессиональные артисты Александр Михайлов и Елена Яковлева, режиссер Дмитрий Астрахан. Четвертый член жюри будет сменным. Так как это творческий конкурс, то сначала отсеется половина участников, а после упорной борьбы в финале уже троих телевизионная публика узнает имя самого одаренного артиста, чья дальнейшая судьба может быть уже плотно связана исключительно с кинематографом.