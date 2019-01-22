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Макет памятника Сергею Бодрову в Москве не прошёл экспертизу

Культура

Причиной стал образ героя фильмов «Брат» и «Брат 2»

Москва, 22 января 2019, 12:16 — REGNUM  Специалисты выразили претензии к макету памятника актёру Сергею Бодрову, который планируется установить в Москве, сообщает 22 января агентство «Москва».

Причиной стал образ героя фильмов «Брат» и «Брат 2», использованный авторами.

«Экспертиза показала, что надо перерабатывать проект. Причина в том, что надо не образу памятник ставить, а действительно человеку. Это и было замечание — не художественному образу надо делать памятник, а героям каким-то нашим», — заявил председатель столичной комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский.

Помимо этого, Воскресенский отметил и профессиональные замечания к работе. Ожидается, что макет переработаю и представят экспертам 14 февраля.

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