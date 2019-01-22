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Снимать кино доверят только успешным компаниям и режиссерам

Культура

Фонд кино при определении лучших на конкурсе будет ориентироваться на история успеха компании-производителя

Москва, 22 января 2019, 11:44 — REGNUM  Фонд кино при оценке заявок на производство того или иного фильма, а соответственно на финансирование кинопроекта, будет ориентироваться, в основном на то, насколько успешным был прокат картин этого производителя в прошлом. Таково резюме выступления на пресс-конференции в ТАСС исполнительного директора фонда Вячеслава Тельнова. При этом руководитель организации сослался на положительный опыт Министерства культуры в этом вопросе, посчитав эту практику очень успешной. Это, впрочем, подтверждается необыкновенно большими цифрами кассовых сборов именно отечественных картин, которые привел министр культуры Владимир Мединский. Фонд же кино, в соответствие со своими изначальными задачами и новыми полномочиями, полученными в 2018 году, должен усилить работу на этом направлении. Впрочем, на фоне блестящих коммерческих результатов, фонд, должен также поддерживать и фестивальное кино, и молодых кинематографистов.

Вячеслав Тельнов отметил, что особое внимание учреждение уделит в 2019 году созданию фильмов для детей.

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Культурная хроника
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