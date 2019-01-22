В Музее Москвы открывается выставка «Спасители»

Москва, , 11:17 — REGNUM 22 января в Музее Москвы открывается мультимедийная выставка «Спасители». Она посвящена 206 российским Праведникам народов мира (в том числе живущих, из более 20 регионов страны: эти люди во время Второй мировой войны прятали у себя в домах, помогали скрываться на оккупированных территориях многим людям еврейской национальности, тем самым спасая их жизни. Экспозиция проходит в рамках «Неделя памяти» — серия мемориальных и просветительских акций Международного дня памяти жертв Холокоста 27 января: день освобождения советскими войсками в 1945 году узников лагеря смерти «Аушвиц» (Освенцим). В России неделя проводится на федеральном уровне пятый год. Выставка организована Российским еврейским конгрессом, Правительством Москвы и Центром «Холокост»

Посетители музея узнают о подвиге людей разных национальностей, которые, рискуя собственной жизнью и жизнями членов своих семей, спасали людей он неминуемой смерти. В центре экспозиции — белый цилиндр с с именами всех российских Праведников народов мира и тех, кого они спасли.

Также в рамках «Недели памяти» состоятся мемориальный вечер в театре «Геликон-опера» «Хранитель памяти», научно-практическая конференция «Холокост: память и предупреждение» в РГГУ, специальные экскурсии в Центральном музее Победы на Поклонной горе и другие мероприятия.