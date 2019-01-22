Режиссерский дебют Тома Форда в российских кинотетрах

Москва, , 11:52 — REGNUM В кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга покажут режиссерский дебют дизайнера Тома Форда «Одинокий мужчина». Ретроспективу картины 16 февраля устраивает проект «Артпоказ».

В основу фильма лег одноименный роман англо-американского писателя Кристофера Ишервуда, впечатливший Тома Форда еще в 20-летнем возрасте. Дизайнер приобрел права не только на книгу, но и на уже написанный по ней сценарий Дэвида Скирса. Текст не удовлетворил новоиспеченного режиссера в полной мере, поэтому он лично в течение двух лет вносил в него изменения, прорабатывая сюжетные линии и диалоги, а также привнося в сценарий автобиографические элементы.

В итоге события «Одинокого мужчины» разворачиваются в течение одного дня в 1962 году. Одинокий профессор литературы (Колин Фёрт), работающий в Лос-Анджелесе и переживающий смерть своего любовника, в начале дня «икс» решает всё изменить. Справиться с потерей мужчине помогает его давняя подруга, роль которой исполнила Джулианна Мур.

Актёрскую работу Фёрта отметили первой для него номинацией на премию «Оскар» и кубком «Вольпи» Венецианского кинофестиваля за лучшую мужскую роль. Впрочем, актёр мог и не появиться в фильме. Изначально роль Джорджа Фальконера предложили Колину Фёрту, но из-за несовпадения графиков он отказался. По ряду причин съёмки «Одинокого мужчины» были сдвинуты, благодаря чему Фёрт смог принять участие в проекте.

Изменения в актёрском составе коснулись и других ролей. Том Форд рассказывал, что роль Кенни, который является заключительным звеном в страданиях Джорджа, сначала отдали более известному актеру, но тот без объяснений причин не пришел на встречу за пять дней до начала съемок. Тогда режиссер вспомнил о Николасе Холте, который произвел на него впечатление на прослушивании.

Ретроспектива состоится в московском кинотеатре «Космос» и петербургском киноцентре «Родина». Фильм покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

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