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В Москве прозвучит Реквием Верди в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда

Культура

Знаменитое произведение Верди прозвучит в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра

Москва, 22 января 2019, 10:16 — REGNUM  27 января в Концертном зале Рахманинова в Москве в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Владимира Федосеева прозвучит Реквием Верди. Этот концерт посвящен знаменательной дате в истории Великой Отечественной войны — 75-летию снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщается на официальном портале Министерства культуры РФ.

Также в вечере примут участие Государственная академическая хоровая капелла имени А.А. Юрлова и солисты московского театра «Геликон-опера» Анна Пегова, Александра Ковалевич, Иван Гынгазов и Александр Киселев. Выступление будет сопровождаться кадрами видеохроники.

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Культурная хроника
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