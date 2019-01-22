В Москве прозвучит Реквием Верди в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда

Москва, , 10:16 — REGNUM 27 января в Концертном зале Рахманинова в Москве в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Владимира Федосеева прозвучит Реквием Верди. Этот концерт посвящен знаменательной дате в истории Великой Отечественной войны — 75-летию снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщается на официальном портале Министерства культуры РФ.

Также в вечере примут участие Государственная академическая хоровая капелла имени А.А. Юрлова и солисты московского театра «Геликон-опера» Анна Пегова, Александра Ковалевич, Иван Гынгазов и Александр Киселев. Выступление будет сопровождаться кадрами видеохроники.