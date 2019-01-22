В День всех влюбленных «Выживут только любовники»

Москва, , 11:06 — REGNUM Фэнтезийная драма Джима Джармуша «Выживут только любовники» 14 февраля вернется на большие экраны. Проект «Артпоказ» устраивает ретроспективу фильма в кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга.

Сам режиссер описал свой фильм как «криптовампирскую любовную историю». В центре сюжета Адам и Ева — вампиры, которые видели ещё татаро-монгольское иго и инквизицию. Адам — музыкант и интроверт, живущий в собственном мире. Ева — его возлюбленная, предпочитающая обитать в бескрайнем мире книг прошлого. Она приезжает к своему любовнику, чтобы вытащить его из пучины депрессии, но всё нарушает приезд младшей сестры Евы — Авы.

Джармушу понадобилось семь лет, чтобы собрать деньги на реализацию проекта. Фильм снимали летом 2012 года в течение семи недель на трёх континентах. Как позже признавался режиссер, этот проект дал ему самую высокую эмоциональную отдача в жизни.

Несмотря на то, что вампирские истории — довольно распространённая тема, Джармуш избежал «дракулообразных» и «сумеркоподобных» клише, поставив акцент на вечную жизнь главных героев. Благодаря этому в фильме много неторопливых философских разговоров и медитативной музыки, за которую композитор Йозеф ван Виссем получил премию на Каннском кинофестивале. Между тем изначально в фильме было немного экшена, однако, когда продюсеры попросили режиссера добавить еще несколько подобных сцен, он удалил все экшен-эпизоды.

Их компенсируют многочисленные отсылки, которыми полон сценарий. По ходу действия герои оказываются у дома гитариста White Stripes и Dead Weather Джека Уайта, вспоминают Байрона и общаются с поэтом XVI века Кристофером Марло. Подобные аллюзии создают общую эстетику, собирая всё многообразие мировой культуры в одном фильме.

Картину покажут в московском кинотеатре «Космос» и петербургском киноцентре «Родина». Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

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